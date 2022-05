MPGO lança projeto para debater o papel da sociedade e das instituições no enfrentamento à corrupção no Brasil

Da redação

O Ministério Público de Goiás (MPGO) lança na próxima quinta-feira, dia 12 de maio, o projeto Diálogos com MP, iniciativa que visa promover a escuta ativa da sociedade em questões relevantes para todos. A primeira edição terá como tema O Futuro do Enfrentamento à Corrupção no Brasil: o Papel da Sociedade e das Instituições.

Participarão do evento Marlon Jacinto Reis, membro e fundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral; Fabiano Angélico, pesquisador e consultor externo do Banco Mundial em projeto global sobre corrupção transnacional, e Fabrício Macedo Motta, professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) e conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). A mediação será feita pela coordenadora da Área de atuação do Patrimônio Público e Terceiro Setor do Centro de Apoio Operacional do MPGO, promotora de Justiça Fabiana Lemes Zamalloa do Prado.

O evento é fruto de parceria entre a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, por intermédio da Área do Patrimônio Público e Terceiro Setor do Centro de Apoio Operacional e da Coordenadoria de Projetos Institucionais; a Escola Superior (Esump) e a Assessoria de Comunicação Social (Ascom) do MPGO.

Inscritos receberão certificado de participação

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas clicando aqui. O webinar é destinado aos integrantes do MPGO, acadêmicos de Direito, professores, instituições e à comunidade em geral. Haverá emissão de certificado de participação.

A transmissão será feita pela plataforma Zoom e pelo canal da Esump no YouTube, das 9h30 às 11 horas. Confira aqui a programação completa.