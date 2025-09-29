search
Política

MPGO processa frigorífico por discriminação político-partidária em Goiânia

Ministério Público pede retirada imediata de mensagens e indenização de R$ 300 mil


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/09/2025 - 16:28

Foto: divulgação MPGO

O Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio da 12ª Promotoria de Justiça de Goiânia, ajuizou nesta segunda-feira (29/9) ação civil pública de proteção ao consumidor contra a Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda. A medida foi tomada após o estabelecimento exibir cartaz com mensagem discriminatória direcionada a consumidores com base em convicção político-partidária.

 

Cartaz discriminatório

Segundo o promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva, responsável pela ação, a empresa expôs em sua vitrine um cartaz com os dizeres “Petista aqui não é bem-vindo”, associado a uma promoção de carne. Além disso, em postagens no Instagram, o representante do estabelecimento, Leandro Batista Nóbrega, confirmou a existência do cartaz e publicou frases como “não atendemos petista” e comparações ofensivas a consumidores.

De acordo com o MPGO, a conduta caracteriza tratamento hostil e excludente, em afronta à Constituição Federal e ao Código de Defesa do Consumidor. O promotor reforça que convicções político-partidárias se equiparam, juridicamente, a outras formas de discriminação vedadas, como religiosa, racial, de gênero ou por deficiência.

 

Pedido de indenização

Na ação, o MPGO solicita que o frigorífico retire imediatamente qualquer comunicação discriminatória no prazo de 24 horas após intimação e se abstenha de veicular mensagens semelhantes, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. No mérito, requer condenação ao pagamento de indenização de R$ 300 mil por dano moral coletivo, valor a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

Além disso, o Ministério Público pede que o estabelecimento publique nota de retratação em jornal de ampla circulação no Estado de Goiás, reconhecendo o caráter discriminatório da conduta e assumindo o compromisso de não reincidência.

CNU 2025: provas objetivas serão aplicadas neste domingo (5)

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Base do governo vai ao STF contra PEC da Blindagem
Política

Base do governo vai ao STF contra PEC da Blindagem

18/09/2025
Anistia
Política

Anistia geral e irrestrita é impossível, diz relator na Câmara

18/09/2025
Mabel e Caiado participam de desfile cívico-militar em comemoração aos 203 anos da Independência
Destaque

Mabel e Caiado participam de desfile cívico-militar de Goiânia em comemoração aos 203 anos da Independência

07/09/2025
Governador Ronaldo Caiado e autoridades lançam obras de asfalto em 71 quilômetros de rodovias no Sudoeste Goiano (2) (1)
Política

Obras de pavimentação das GO-180 e GO-178 no Sudoeste goiano são lançadas pelo Governo

07/09/2025
Mais de 397 mil famílias em Goiás serão beneficiadas pelo Gás do Povo
Política

Mais de 397 mil famílias em Goiás serão beneficiadas pelo Gás do Povo

04/09/2025
Gabinete de Crise chuvas
Cidades

Gabinete de Crise divulga plano de intervenções na Marginal Botafogo e Rua 87 durante chuvas

29/09/2025
Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida
Cidades

Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida

29/09/2025
pluviômetro monitorar chuvas
Cidades

Semad adquire mais 180 equipamentos para monitorar chuvas

29/09/2025
Mesmo com prejuízo bilionário em fraudes via Pix, tribunais têm isentado bancos em casos sem falha comprovada.
Geral

Sistema do Pix tem instabilidade na manhã desta segunda

29/09/2025
Pesquisa