Mudanças no futebol brasileiro agradaram? O que pensam os clubes

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou esta semana mudanças importantes no calendário e no formato das competições do futebol brasileiro para o período de 2026 a 2029. As novidades vão impactar as competições organizadas pela entidade e já estarão em vigor para a temporada do ano que vem. Os estaduais, por exemplo, passarão a ter 11 datas, antes eram 16, A Copa do Brasil terá final em jogo único, foi criada a Copa Sul-Sudeste e a Copa Verde sofrerá várias alterações.

A Copa do Brasil será ampliada de 122 para 155 partidas, com duração entre 18 de fevereiro a 6 de dezembro. Os clubes da Série A entram na 5ª fase. A competição terá aumento de 92 para 126 equipes participantes. Em 2027, serão 128 clubes nesta competição. O Campeonato Brasileiro passa a ser disputado o ano inteiro, com início em 28 de janeiro e encerramento em 2 de dezembro. A Série B começa em 21 de março e vai até 28 de novembro. A Série C terá aumento gradual no número de clubes, mas apenas dois serão rebaixados. A partir de 2028, novo formato com 28 clubes e seis rebaixados. A Série D será ampliada de 64 para 96 clubes, começa em 5 de abril e termina em 13 de dezembro.

O que pensam os Clubes goianos

O Goiás ficou satisfeito com as mudanças implantadas pela CBF no calendário e no formato das disputas patrocinadas pela entidade maior do futebol brasileiro. Mesmo porque o time esmeraldino foi beneficiado com sua inclusão na Copa do Brasil em 2026, independente de ser ou não campeão da série B esse ano. O clube esmeraldino ficou fora dessa competição na atual temporada, fato que representou grande prejuízo aos cofres do clube.

A volta do Verdão à Copa do Brasil exigirá a elaboração e execução de um planejamento mais ousado para a próxima temporada, principalmente no que diz respeito à montagem de um time mais competitivo, desde o início da temporada, pois o campeonato goiano também deverá ser melhor disputado, com a redução das datas de 16 para 11. Vai ser uma competição mais atrativa para o torcedor. Ainda sobre a Copa do Brasil, o Goiás sempre gostou dessa competição. É muito lucrativa e representa a oportunidade para clubes medianos também chegarem ao título. Em 1990, o Goiás foi vice-campeão, perdendo a decisão para o Flamengo.

Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila, entende que as alterações no futebol brasileiro, de uma forma geral, também foram positivas. Fez ressalvas em relação à Copa do Brasil e Copa Verde, mas aprova as mudanças. Na Copa do Brasil, Hugo Bravo entende que, a partir da 3ª fase os jogos deveriam ser de ida e volta. Sobre a Copa Verde, pretende aguardar para ver se a CBF vai conseguir fazer desta competição um torneio atrativo.

Adson Batista é mais cauteloso em relação às alterações promovidas pela CBF nas competições nacionais. “São muitas mudanças, pretendo estudar com muita cautela para depois emitir minha opinião”, disse o presidente atleticano. Adson espera que a CBF altere as atuais janelas para contratações. Em 2025, o time rubronegro sofreu muito com as limitações que essas janelas impõem aos clubes para reforçar seus elencos. “Com um time que não deu certo no primeiro semestre, tivemos que ficar esperando a abertura das referidas janelas para remontar nosso time. Perdemos muito com isso”, completou Adson.

O que vai mudar

As alterações no calendário e no formato das competições começam pelos estaduais. Até esse ano, os campeonatos regionais eram disputados em 16 ou até 17 datas. A partir do ano que vem serão apenas 11 datas, com início previsto para 11 de janeiro a 8 de março. Para se adequar à essas mudanças, a Federação Goiana de Futebol terá que fazer alterações no formato da competição. Essas mudanças serão definidas no Conselho Técnico com os Clubes, que deverá acontecer no mês de novembro.

Na Copa do Brasil, o futebol goiano possui quatro vagas garantidas. Vila Nova, Anápolis e Atlético estão confirmados por critérios técnicos. O Vila, campeão goiano, o Anápolis, vice-campeão e o Atlético, terceiro colocado. A principal mudança para o próximo ano será a volta do critério de classificação por meio do Ranking Nacional de Clubes. Por esse critério, o Goiás que não tinha vaga na Copa do Brasil, volta a disputar a competição. Em caso de acesso à série A, o Goiás entrará na Copa do Brasil a partir da 5ª fase, quando começarão as disputas de ida e volta, juntamente com os 12 classificados nas fases anteriores.

A CBF também confirmou alterações na Copa Verde, visando tornar a competição mais atrativa. O torneio será dividido em Copa Centro Oeste, com times de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Espírito Santo e Tocantins e a Copa Norte. Serão 12 Clubes de cada lado. Os dois campeões garantem vaga na Copa do Brasil em 2027 e conquistam o direito de disputar a final da Copa Verde. Em 2026, Vila Nova, Anápolis e Atlético estão confirmados na Copa Centro-Oeste. O Goiás só entrará se houver alguma desistência.

A série D também sofrerá alterações. O número de participantes será ampliado em 2026, dos atuais 64 para 96 participantes. Assim, a Aparecidense e Goiatuba, que estavam sem calendário para o ano que vem, voltam a disputar a série D, juntamente com Abecat, Crac e Inhumas. A série C não sofrerá grandes alterações. Somente no número de Clubes rebaixados, que até esse ano eram quatro, a partir de 2026 serão apenas dois. A partir de 2028, seis Clubes serão rebaixados, já que na Série D os acessos serão também de seis equipes.

Ancelotti convoca Seleção para jogos com Japão e Coreia

Carlo Ancelotti anunciou esta semana os 26 jogadores convocados para a Seleção Brasileira que fará dois jogos amistosos contra a Coréia do Sul e Japão neste mês de outubro. O jogo contra a Coréia do Sul será realizado no dia 10 e o segundo amistoso no dia 14 de outubro. Segundo o técnico Ancelotti, esses jogos fazem parte das preparações visando a Copa do Mundo de 2026.

Na Data Fifa de novembro, a Seleção Brasileira fará amistosos contra seleções africanas. Ancelotti entende que jogar contra equipes asiáticas e africanas é importante para os jogadores conhecerem o futebol praticado nesses continentes. O técnico da Seleção convocou os goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza. Os defensores Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Edson Militão, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Vanderson e Wesley.

Para o meio de campo, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. Para o ataque foram convocados Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo e Vinicius Jr. Raphinha, Alisson, Marquinhos e Neymar poderiam estar na lista de convocados de Carlo Ancelotti, mas estão contundidos e não ficam à disposição para os amistosos da Seleção Brasileira.

Curtas

>>> A situação no Goiás Esporte Clube é no mínimo paradoxal. É nosso melhor representante na Série B, ocupa a vice-liderança da competição com a mesma pontuação do primeiro colocado, mas o ambiente é tenso e o técnico Vagner Mancini está na “corda bamba”.

>>> Ocorre que o time faz uma péssima campanha no segundo turno e ainda se mantém no G4 graças à pontuação adquirida na primeira fase do torneio. Vagner Mancini não é mais unanimidade entre jogadores, diretoria e parte da imprensa.

>>> O técnico é teimoso, insiste nas improvisações e já é vaiado depois dos jogos realizados na Serrinha, como aconteceu no clássico contra o Atlético Goianiense. Se não vencer e convencer em Volta Redonda, Mancini pode ser demitido.

>>> O Atlético Goianiense recebe o Athletico Paranaense na noite deste domingo no estádio Antônio Accioly. O Furacão vem de uma recuperação fantástica na competição e ocupa a quarta colocação na Série B, com 48 pontos ganhos.

>>> Vila e Atlético sabem que não há mais nada que fazer na série B deste ano, a não ser alcançar o quanto antes a pontuação que lhes garantam a permanência na competição em 2026. Acesso à Série A é praticamente impossível.

>>> Sabendo disso, Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, não contratou o técnico Umberto Louzer para fazer milagres na série B, mas para trabalhar no planejamento para 2026.

>>> Com as mudanças implantadas pela CBF no calendário e no formato das competições que serão disputadas pelos Clubes goianos na temporada do próximo ano, todo o planejamento deverá ser repensado pela direção vilanovense.