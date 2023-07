Política de valorização da mulher do campo é aprovada na Alego

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou uma proposição que busca fomentar a atividade rural das mulheres e promover sua inclusão qualificada na agricultura. A política estadual tem como objetivo valorizar as mulheres no campo, respeitando suas capacidades produtivas, potencialidades profissionais e bem-estar emocional, físico e psíquico. Além disso, pretende-se criar bancos de dados das mulheres trabalhadoras rurais. O deputado Gustavo Sebba (PSDB), autor da proposta, destaca que a atuação feminina tem sido fundamental no agronegócio, contribuindo para o destaque do Brasil nesse setor.

Os principais objetivos dessa política são impulsionar a inclusão qualificada das mulheres no trabalho rural, promovendo eventos de capacitação e fortalecimento; valorizar as mulheres chefes de estabelecimentos rurais, priorizando seu acesso a recursos e políticas públicas agrícolas; desenvolver o sustento econômico e social das propriedades rurais lideradas por mulheres, melhorando a qualidade de vida e reduzindo as desigualdades de gênero; incentivar ações de prevenção e combate à violência doméstica, de gênero e patrimonial no campo; e fornecer assistência psicossocial às mulheres, garantindo seu bem-estar emocional, produtividade, potencialidades mentais e físicas, bem como seu papel profissional e familiar como produtoras rurais.

Pesquisas recentes mostram que a presença das mulheres no agronegócio está aumentando, especialmente devido ao maior acesso à educação. Muitas profissionais das áreas de veterinária, agronomia, administração e zootecnia, entre outras, são mulheres. Gustavo Sebba ressalta que essa proposição busca promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres no campo, reconhecendo e incentivando seu trabalho. A matéria aguarda a sanção do governador do estado.