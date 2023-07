Mulher e amante são suspeitos de matar homem em Águas Lindas

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (07), quatro pessoas por por matarem um homem e enterrarem o corpo da vítima, em uma chácara, em Águas Lindas de Goiás.

De acordo com as informações, o crime foi planejado e executado pela esposa da vítima, os filhos do casal e o amante da mulher, além de contar com a participação de outras duas pessoas.

O crime foi descoberto após uma testemunha procurar a polícia e informar que havia recebido uma proposta de receber R$ 150 para enterrar o corpo. Francisco Sousa Araújo, de 42 anos, foi morto com golpes de faca e machado. Ele estava desaparecido desde o dia 23 de maio. Segundo o delegado que investiga o caso, Vinícius Máximo, o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição, há cerca de um metro de profundidade, com as mãos e pés amarrados. Além dos golpes de arma branca, a polícia também identificou sinais de disparos de arma de fogo. A arma utilizada no crime também estava enterrada e foi apreendida.

O delegado informou ainda que no dia do crime, Francisco foi atraído para o local com a desculpa de fazer um serviço para o dono da chácara. Os donos do local, onde o corpo foi encontrado – que são as duas pessoas pessoas que participaram da ação -, já haviam sido presos anteriormente por outro homicídio.