Mulher é presa por crimes associados com rifas ilegais

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) da 7ª DRP e Delegacia de São Luís de Montes Belos, cumpriu, no dia 19, mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em desfavor de suspeita de ter praticado os crimes de associação criminosa, fraude no comércio, crime contra as relações e promoção e extração de loteria ilegal.

A ação ocorreu depois que diversas pessoas procuraram a Delegacia de Polícia para noticiar que foram vitimas de crime contra a honra, supostamente, praticados pela suspeita, através de perfil na rede social Instagram.

Ainda em julho do corrente ano, a Delegacia de Policia recebeu denúncia informando que o mesmo perfil estava comercializando rifas, aparentemente, em desacordo com a legislação. Já em agosto, foi noticiado que a proprietária do perfil teria contrato terceira pessoa, no estado do Rio de Janeiro, para figurar como “laranja” em suposta empresa falsa vinculada ao perfil na rede social, a fim de fugir das responsabilidades cíveis e criminais.

A investigação aponta ainda que os sorteios realizados pela suspeita e divulgados nos perfis não são de títulos de capitalização emitidos pela empresa Viacapitalizações S.A e não são aprovados pelo órgão mencionado na página.

Além disso, foi informado que os valores recebidos com os sorteios eram destinados para conta de outra empresa.

Na residência da investigada foram apreendidos aparelhos celulares, um notbook, máquinas de cartão de crédito e valores em espécie, os quais serão minuciosamente analisados.