Mulher tem mais de 50% do corpo queimado ao acender churrasqueira

Em Mineiros, no interior do Estado, uma mulher teve 54% do corpo queimado ao tentar acender uma churrasqueira com álcool. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por causa da gravidade das feridas, ela precisou ser transportada de avião para o Hugol.

A vítima foi socorrida em casa, com queimaduras de até 3º grau no rosto, pescoço, dorso, tórax, abdômen e membros superiores.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher.