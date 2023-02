Murilo Couto apresenta novo show no Teatro Bradesco

Murilo Couto é personalidade do Stand Up Comedy nacional desde quando “tudo era mato”. Seu estilo de humor é original, verborrágico, irreverente e por vezes insano. Ele é daquela geração de comediantes que acreditam que a graça importa muito mais do que a lacração.

Você encontra Murilo no programa “The Noite”, na tela do cinema com “Exterminadores do Além” e até em alguns shows de Rap, afinal EMICOUTO (personagem criado para fazer paródias de músicas de rap) é uma lenda.

Mesmo sendo um artista versátil, é no palco dos teatros que Murilo Couto entrega sua melhor forma e é onde as definições de comédia passam a ser atualizadas. Seu solos “Fazendo Suas Graças”, “Idiota” e “Gala Seca” já arrastaram milhares de pessoas aos teatros do Brasil todo e do mundo, em turnê internacional.

Agora em 2023 chega com seu novo e audacioso show solo “Ideias Soltas”, para novamente elevar o nível do humor (ou talvez, o derrubar). O fato é que suas ideias podem não ser lá muito inteligentes, mas certamente são as mais engraçadas. É um show absolutamente inconsequente, irresponsável e insolente. Ou seja, totalmente imperdível. Recusa imitações.

Murilo Couto se apresenta no Teatro Bradesco, no dia 11 de março, e os ingressos já estão disponíveis no site uhuu.com ou bilheterias dos teatros. Mais informações no serviço abaixo.

MURILO COUTO – IDEIAS SOLTAS

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 70 min

Classificação: 14 anos

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

Data: 11 de março

Horário: 21h

INGRESSOS

A partir de R$40

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://tinyurl.com/bddnfvpu

Bilheteria física – sem taxa de serviço

– Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

– Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

– Bilheteria dos teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito