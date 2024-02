Mutirama terá bloquinho de Carnaval neste domingo

Evento contará com marchinhas, concursos e vários tipos de brincadeiras, das 14h às 16h, no salão de festas do parque. Entrada é gratuita



Por Redação Tribuna do Planalto em 03/02/2024 - 16:00



O bloquinho carnavalesco é voltado para crianças a partir de cinco anos de idade. Foto: Natanael Ferreira