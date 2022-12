Mutirão Limpa Nome segue até o dia 10 de dezembro

Consumidores que estão com dívidas em atraso poderão negociar seus débitos até o dia 10 de dezembro durante a 20ª edição do Mutirão Limpa Nome. A ação, promovida pela CDL Goiânia, é uma oportunidade para os inadimplentes que buscam vantagens nas negociações, como descontos em multas e juros – que podem chegar a 100% –, além da remoção imediata do nome no SPC e parcelamento das dívidas.

Os empresários que desejam aderir à campanha podem inscrever as suas lojas pelo site cdlgoiania.com.br. Já o endereço da web para os consumidores que pretendem participar será outro. Funcionará assim: o cliente acessa o site mutiraolimpanome.com.br ou vai à sede da CDL Goiânia para consultar as dívidas e os contatos dos locais com os quais está inadimplente.

Em seguida, é só negociar diretamente com a empresa pelo WhatsApp ou ir à loja física para tratar presencialmente com o setor de crédito. A expectativa é de que mais de 15 mil goianos busquem oportunidades de negociação durante o Mutirão Limpa Nome.

Inadimplência cresce mais de 8%

O número de consumidores com contas atrasadas em Goiás cresceu 8,5% em setembro deste ano em comparação ao mesmo período de 2021, foi o que apontou a pesquisa divulgada pelo SPC Brasil. Em Goiânia, o percentual aumentou 8,35%. O dado coloca a cidade em primeiro lugar no ranking da inadimplência entre as capitais do Centro-Oeste brasileiro.

Soma das dívidas

Em setembro de 2022, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.090,89 na soma de todas as contas. Os dados ainda mostram que 34,76% dos consumidores da cidade tinham dívidas no valor de até R$ 500, percentual que chega a 49,15% quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. Já o tempo médio de atraso das dívidas dos negativados de Goiânia é igual a 2 anos e 2 meses, sendo que 32% dos devedores possuem tempo de inadimplência de 1 a 3 anos.

O número de débitos também foi outro índice que apresentou alta. Cada consumidor inadimplente na capital tinha em média 2,041 dívidas em atraso – aumento de 17,90% em setembro, na comparação com o mesmo mês do último ano.

Bancos locais em que o goianiense mais deve

O setor com participação mais expressiva do número de dívidas na capital foi o de bancos, com 59,08%. Na sequência estão comunicação (12,20%), comércio (10,72%), água e luz (9,33%) e outros (8,66%).

Doação de brinquedos

Com foco em angariar brinquedos para instituições que abrigam crianças em situação de vulnerabilidade social, a Enel Distribuição Goiás realiza a campanha Natal do Bem até o dia 14 de dezembro. Para participar, basta que o titular da conta de energia opte por receber sua fatura por e-mail, pelos canais de atendimento da empresa, de forma simples e gratuita. Dessa forma, o custo de impressão da conta será convertido para a compra dos brinquedos e o custo adicional financiado pela Enel. Todos os brinquedos doados serão produzidos por pequenos artesãos que participam do projeto Enel Compartilha Empreendedorismo.

… a entrega

Em Goiás, os brinquedos serão doados para o Instituto Conecta Brasil, organização sem fins lucrativos que integra quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. A ação acontece nos quatro estados em que a Enel atua na distribuição de energia: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás.

Promoção de Natal

O Passeio das Águas Shopping, maior shopping do Centro-Oeste, está realizando uma promoção de Natal com sorteio de um Kia Stonic Zero km, que é um híbrido leve, ágil e econômico. A cada R$ 400,00 em compras, os clientes podem trocar suas notas fiscais por um número da sorte. A ação dura até o dia 24 de dezembro e o sorteio ocorre no dia 4 de janeiro de 2023 pela Loteria Federal. Para realização das trocas das notas ou cupons fiscais os clientes devem acessar o site http://passeiodasaguasshopping.com.br pelo celular, preencher o cadastro e fazer a leitura da nota ou cupom por QR Code ou realizar o cadastramento por meio de envio de foto dentro do próprio sistema. Estará ainda disponível a central de trocas, com promotores para auxiliar a esclarecer dúvidas, localizada próxima à C&A.

Em expansão

A GSA Alimentos abriu uma loja de fábrica no recém-inaugurado terminal Isidória BRT, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Essa unidade é a quarta loja de fábrica do grupo. O ponto foi selecionado por ser de passagem do consumidor, já que em média 50 mil pessoas transitam pelo local. O objetivo da nova unidade é aproximar a indústria do consumidor final com uma experiência de compra com preços bem competitivos e a qualidade já conhecida dos produtos.

Espaço FR

Novo empreendimento Aysú FR, da FR Incorporadora, alia bem-estar, praticidade, saúde e segurança. São apartamentos de dois e três quartos, assinados pelo arquiteto Alexandre Leite, com interiores e decoração de Walter Neto e Lara Rassi.

Tarde natalina

Projeto cultural da Consciente Construtora, o Circuito Arte Consciente chega à sua 17ª edição e vai promover, no dia 10 de dezembro, uma tarde para contagiar a todos com o espírito natalino na rua T-27 do Setor Bueno. Na programação, gratuita e aberta ao público, está prevista apresentação de músicas natalinas pelo Coro Sinfônico Jovem de Goiás, espetáculo teatral de Natal, chegada do Papai Noel, oficinas infantis, passeio de trenzinho, feira artesanal para quem quiser comprar lembrancinhas e gastronomia. Além disso, algumas ações de solidariedade para quem quiser ajudar a quem precisa.

Musical para todos

A atriz e diretora do musical “Um Natal para todos”, Dina Maria, participará do espetáculo Musical – Um Natal para todos, no qual interpretará a Mamãe Noel. O evento produzido pela DM Show Produtora será realizado em Goiânia nos dias 4 e 16 de dezembro, às 19h, no Teatro Madre Esperança Garrido. O Musical conta a história de um casal de órfãos Caio e Rita, que sonham em ter um natal em família. Os ingressos já estão à venda pelo site (www.maisingressos.com.br), com preços entre 40 e 80 reais, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira ou meia).