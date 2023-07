Operação “Fim da Linha” prende narcotraficante de Formosa

Na sexta-feira, 14 de julho, o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (GENARC) de Formosa, em parceria com o Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal (DOE-PCDF), realizou a operação “Fim da Linha” visando prender um narcotraficante de 40 anos, responsável pelo fornecimento de maconha em Formosa. Os agentes da DOE-PCDF e do GENARC prenderam o suspeito após investigações e diligências no local.

O suspeito já havia sido preso no primeiro semestre de 2022, quando foi encontrado com 20 kg de maconha, mas estava foragido desde fevereiro de 2023. Após uma investigação detalhada conduzida pelo GENARC-Formosa, descobriu-se que o suspeito estava escondido em uma área rural em Gama, no Distrito Federal. O indivíduo detido foi levado para a Delegacia de Polícia e agora está sob custódia judicial, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.