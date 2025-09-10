NASA encontra possíveis sinais de vida antiga em rochas de Marte

Uma rocha retirada pelo robô Perseverance em Marte, batizada de Sapphire Canyon, revelou minerais que, na Terra, costumam se formar em ambientes influenciados por microrganismos. A descoberta foi anunciada nesta quarta-feira (10) em um artigo publicado na revista Nature e detalhada pela Nasa, a agência espacial norte-americana, em coletiva de imprensa.

“Essa descoberta é o mais próximo que já chegamos de encontrar vida em Marte”, declarou Sean Duffy, administrador interino da Nasa.

Na amostra, os cientistas identificaram a presença de vivianita (fosfato de ferro) e greigita (sulfeto de ferro). Em nosso planeta, esses minerais surgem em deltas de rios, lagoas e áreas úmidas, geralmente associados à decomposição de matéria orgânica promovida por micróbios. Por esse motivo, os pesquisadores consideram o achado um dos indícios mais consistentes de que Marte pode ter abrigado vida microscópica em algum momento de sua história.

A amostra foi coletada em julho de 2024, na região de Neretva Vallis, um antigo vale esculpido pela passagem de água que desaguava na cratera Jezero — uma formação com cerca de 45 km de diâmetro. Há bilhões de anos, essa área foi ocupada por um lago e hoje é considerada um dos locais mais promissores para buscar vestígios do passado marciano.

Segundo Joel Hurowitz, cientista planetário da Universidade Stony Brook e autor principal do estudo, “essas reações parecem ter acontecido logo após a lama se depositar no fundo do lago. Na Terra, processos assim — que combinam matéria orgânica com compostos químicos para originar minerais como vivianita e greigita — geralmente são impulsionados por micróbios”. Ele explica ainda que os microrganismos consomem a matéria orgânica nesses ambientes e geram tais minerais como resultado de seu metabolismo.

Interpretação cautelosa

Apesar da empolgação, a Nasa destacou que é preciso cautela. A agência lembra que fenômenos não biológicos também podem gerar vestígios semelhantes, como reações químicas em ambientes ácidos, exposições a altas temperaturas ou interações entre minerais e compostos orgânicos.

Até agora, os cientistas não encontraram sinais de que as rochas de Sapphire Canyon tenham passado por calor intenso ou condições de acidez. Isso torna a análise mais complexa e reforça a necessidade de estudos mais aprofundados. “Apenas exames em laboratórios na Terra poderão dar uma resposta definitiva sobre a real origem dessas marcas”, reforçou a Nasa em comunicado. Katie Stack Morgan, cientista do projeto Perseverance no Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), acrescentou: “Alegações astrobiológicas, especialmente as que envolvem a possível descoberta de vida extraterrestre, exigem uma quantidade extraordinária de evidências”.

Caminho para a Terra

Desde sua chegada a Marte, em fevereiro de 2021, o Perseverance já coletou 30 amostras em tubos selados e ainda possui espaço para mais seis. Parte desse material deve ser trazida em uma missão futura da Nasa em conjunto com a ESA (Agência Espacial Europeia). O projeto, batizado de Mars Sample Return, é considerado uma prioridade para a ciência planetária, já que permitirá análises muito mais detalhadas em laboratórios terrestres.

No entanto, cortes de orçamento e atrasos inesperados fizeram o custo estimado saltar de US$ 5 bilhões (R$ 30,3 bilhões) para mais de US$ 11 bilhões (R$ 66,8 bilhões). Isso obrigou a Nasa a reavaliar a missão, que já acumula mais de uma década de atraso. Apesar das dificuldades, a agência garante que a empreitada continua viável. Atualmente, duas opções de pouso no Planeta Vermelho estão em estudo, com custos em torno de US$ 7 bilhões (R$ 42,5 bilhões), sendo uma delas em parceria com empresas privadas.

A expectativa é que, até 2035 — ou, no mais tardar, 2039 — dezenas de amostras de rochas e sedimentos coletadas pelo rover retornem à Terra. Uma das propostas reaproveita técnicas já testadas, como o “guindaste voador”, utilizado para pousar veículos maiores e mais pesados na superfície marciana.