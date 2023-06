Nomeados novos desembargadores do Tribunal de Justiça

O governador Ronaldo Caiado nomeou três novos desembargadores para o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), na segunda-feira, 5, em Goiânia. Após receber as listas tríplices do presidente do Tribunal, Carlos França, Caiado escolheu os primeiros colocados, respeitando a autonomia do Poder Judiciário e o processo democrático.

As vagas são provenientes do Quinto Constitucional da Advocacia, que determina que um quinto das cadeiras sejam preenchidas por advogados e membros do Ministério Público. A ex-procuradora-geral do Estado, Juliana Pereira Diniz Prudente ocupará a 12ª vaga e será a primeira mulher indicada pela OAB-GO; Breno Boss Cachapuz Caiado assume a 13ª cadeira; e Alexandre de Morais Kafuri foi nomeado para a 16ª vaga.

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) elegeu, no dia 19 de maio, os 18 nomes componentes das três listas sêxtuplas e encaminhou ao TJ-GO. De acordo com o ordenamento jurídico, o Tribunal de Justiça deve escolher três nomes de cada uma das listas com seis advogados eleitos.

Em sessão extraordinária do Órgão Especial do TJ-GO, na manhã da segunda-feira, as listas tríplices para as três vagas foram formadas e os nove nomes entregues ao governador. Após a definição, o presidente da OAB-GO, Rafael Lara, comemorou o resultado. “Depois de um processo histórico, amplo e transparente, temos os nomes daqueles que esperamos ser mais uma oxigenação da advocacia e servidores da cidadania, dentro do Tribunal goiano”, disse.

Alexandre Kafuri e Breno Boss haviam disputado uma vaga para desembargador em 2020. Na eleição deste ano, Alexandre recebeu 48 votos, Breno foi votado por 51 membros, e Juliana alcançou 50 votos.