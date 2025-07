Nota Fiscal Goiana sorteia R$ 200 mil nesta quinta-feira (31)

A Secretaria da Economia de Goiás realiza nesta quinta-feira (31/7), às 10h, o 104º sorteio do programa Nota Fiscal Goiana, que irá distribuir R$ 200 mil em prêmios para consumidores que solicitaram CPF na nota em compras realizadas no estado.

O sorteio será feito na sala de reuniões do Bloco A do Complexo Fazendário, no Setor Nova Vila, em Goiânia. O resultado estará disponível no site oficial do programa: www.goias.gov.br/nfgoiana

158 prêmios em dinheiro

Ao todo, 445.725 pessoas concorrem nesta edição, com 4,4 milhões de bilhetes gerados — cada um representa R$ 100 em compras registradas com CPF. Foram considerados documentos fiscais emitidos em junho e também notas de meses anteriores que ainda não haviam pontuado.

A premiação é dividida da seguinte forma:

1 prêmio de R$ 50 mil

3 prêmios de R$ 10 mil

4 prêmios de R$ 5 mil

50 prêmios de R$ 1 mil

100 prêmios de R$ 500

Todos os valores são brutos, e os bilhetes foram gerados eletronicamente dias antes do sorteio.

“Para saber quantos bilhetes estão vinculados ao seu CPF, basta acessar a área restrita do site”, explica o coordenador do programa, Leonardo Vieira de Paula.

Benefícios do programa

Criado pelo Governo de Goiás, o Nota Fiscal Goiana incentiva os cidadãos a solicitarem o CPF na nota, promovendo a arrecadação fiscal e contribuindo para melhorias nos serviços públicos.

Além dos sorteios mensais, o programa oferece:

Desconto de até 10% no IPVA

Apoio a clubes de futebol goianos, por meio da ação “Time Goiano do Coração”

A inscrição é gratuita e pode ser feita diretamente pelo site do programa.

Serviço

Evento: Sorteio de julho do programa Nota Fiscal Goiana

Data: Quinta-feira (31/7) Horário: 10h

Local: Sala de reuniões, Bloco A – Complexo Fazendário

📍 Av. Vereador José Monteiro, 2233 – Setor Nova Vila, Goiânia (GO)