Nova linha facilita deslocamento da população de Abadia a Aparecida

A população de Abadia de Goiás ganhou, na terça-feira última, 26, mais uma opção de trajeto do transporte público dentro da cidade. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) iniciou a extensão da Linha 546, que passou a fazer o itinerário do Terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia, Jardim Primavera e região central de Abadia de Goiás.

No total, serão atendidos 17 bairros no trajeto de ida e 20 bairros no caminho de volta. Quem mora no centro de Abadia agora conseguirá chegar mais rapidamente ao Terminal Maranata, região sudeste de Aparecida de Goiânia, em aproximadamente 25 minutos.

Antes, era necessário dar a volta pelo anel viário e andar entre seis a sete quilômetros pela rodovia BR-060. O usuário pegava a linha 156 em direção ao Parque Oeste ou para o Dergo e, deste ponto, fazia as integrações. Hoje, com esta nova implantação, o usuário já vai direto para o Terminal Maranata e lá ele pode pegar a linha que vai para o Garavelo e para o Bandeiras, tornando o trajeto rápido e simples.

A extensão passou a ser possível após a ligação entre a região central e a sul de Abadia de Goiás, que antes era um vazio urbano e agora está recebendo o bairro planejado Reserva do Bosque, com capacidade de receber 3,6 mil famílias. Com a urbanização, a região recebeu avenidas asfaltadas com seis quilômetros no total.

O novo acesso tornou-se o primeiro acesso asfaltado entre a GO-040 e a BR-060, que uniu as tornando-se um acesso mais curto para a região sudeste de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Tirando este novo acesso urbano, só existe uma única ligação entre as duas rodovias, a GO-469, mas por estrada de terra.

De acordo com CMTC, os abrigos para receber a nova linha devem ser instalados em breve. Além disso, a gestora do transporte público confirmou que todos os pontos de ônibus terão numeração fixa e que os passageiros poderão consultar o horário e o intervalo das viagens pelo aplicativo SiMRmtc.

Segundo a CMTC, a nova linha do transporte coletivo de Abadia de Goiás vai circular de segunda a sexta. Os horários de saída do Terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia são: 04:25h, 05:25h, 11:30h, 17:30h e o último às 19h.

No trajeto de ida pela GO-040 a linha passará pelos seguintes bairros:

Sentido Terminal Maranata/ Abadia de Goiás

Jd. Maranata – Aparecida de Goiânia

Jd. Alto Paraíso – Aparecida de Goiânia

Rodovia GO-040 – Goiânia

Residencial Goiânia Sul – Abadia de Goiás

Recanto dos Dourados – Abadia de Goiás

Residencial Goiânia Park Sul – Abadia de Goiás

Residencial Quinta dos Sonhos – Abadia de Goiás

Residencial Jardim Primavera – Abadia de Goiás

Residencial Solar Cardoso – Abadia de Goiás

Jardim Florita – Abadia de Goiás

Jardim Nova Abadia – Abadia de Goiás

Vila Nossa Senhora da Guia – Abadia de Goiás

Vila Abadia – Abadia de Goiás

No trajeto de volta pela GO-060, o ônibus passará pelos bairros:

Sentido Abadia/Terminal Maranata:

Vila Abadia – Abadia de Goiás

Vila Goiany – Abadia de Goiás

Parque Izabel – Abadia de Goiás

Daniela Park – Abadia de Goiás

Jardim Bougainville – Abadia de Goiás

Residencial Jardim Primavera – Abadia de Goiás

Jardins do Lago – Abadia de Goiás

Residencial Quinta dos Sonhos – Abadia de Goiás

Residencial Goiânia Park Sul – Abadia de Goiás

Recanto dos Dourados – Abadia de Goiás

Residencial Goiânia Sul – Abadia de Goiás

Jardim dos Ipês – Aparecida de Gyn

Conjunto Madre Germana 2 – Aparecida de Goiânia

Vila Isaura – Aparecida de Goiânia

Jardim Dom Bosco – Aparecida de Goiânia

Jardim Maranata – Aparecida de Goiânia