Nova Roma receberá assistência jurídica gratuita da DPU

A Defensoria Pública da União (DPU) vai realizar ação itinerante entre os dias 5 e 9 de agosto, no município de Nova Roma, que fica a 573,3 km de Goiânia, para atender cidadãos que possuam renda familiar de até R$ 2 mil. A ação integra o projeto “DPU para Todos”, que leva assistência jurídica gratuita à população de cidades que não contam com unidades instaladas da DPU.

O serviço será realizado a partir desta segunda-feira, 5, até sexta-feira, 9, das 9h às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Nova Roma. A coordenação da iniciativa caberá ao defensor público federal Adriano Cristian.

Serão atendidas demandas assistenciais e previdenciárias ligadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como pedidos de aposentadorias, auxílio-doença, pensão por morte, benefícios assistenciais – BPC, salário maternidade, entre outros; questões relacionadas à Saúde, como pedidos de medicamentos e tratamentos de alto custo pelo Sistema Único de Saúde (SUS); direitos agrários envolvendo terras da União e assuntos relacionados à Caixa Econômica Federal (CEF),como empréstimos e financiamentos obtidos com a empresa pública federal.

Os interessados devem fazer o agendamento prévio no CRAS e comparecer ao atendimento, nas datas e horários indicados, portando documentos pessoais (carteira de identidade, CPF); comprovantes de endereço e de renda atualizados, além dos documentos relativos ao caso, como as negativas do INSS, relatórios e prontuários médicos, contratos com a CEF etc.).