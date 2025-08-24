search
Agro

Safra 2024/25 leva Goiás a alcançar marca histórica na produção de soja

Estado ultrapassa 20 milhões de toneladas e conquista o posto de maior produtividade do país


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 24/08/2025 - 15:47

Safra 2024 25 leva Goiás a alcançar marca histórica na produção de soja
Produção recorde de soja reforça protagonismo de Goiás no agronegócio nacional. (Foto: Wenderson Araujo/CNA)

A safra 2024/2025 de soja consolidou Goiás em um novo patamar no cenário agrícola nacional. De acordo com o 11º levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o estado atingiu uma produção inédita de 20,4 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 21,4% em relação ao ciclo anterior.

Esse avanço expressivo resulta não apenas da ampliação da área plantada, mas, sobretudo, da elevação na produtividade. Dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) apontam que a área cultivada chegou a 4,9 milhões de hectares, aumento de 2,5% frente à safra 2023/24. Já a produtividade saltou para 4,1 toneladas por hectare, o melhor resultado já alcançado no Brasil.

Com esse desempenho, Goiás ocupa atualmente a liderança nacional em produtividade da oleaginosa e se mantém como o terceiro maior produtor de soja do país. Para o secretário da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, o resultado confirma a importância da união entre produtores, técnicos, pesquisadores e políticas públicas voltadas ao campo.

A Seapa lembra que dados detalhados sobre a safra de soja e demais cadeias do agronegócio goiano podem ser acessados por meio da Plataforma Aroeira, sistema de inteligência de mercado agrícola do governo estadual.

