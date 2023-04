Nova Veneza anuncia data para o próximo Festival Italiano

Conhecida por possuir a maior população de descendentes italianos do Centro-Oeste, a cidade de Nova Veneza, a 29 quilômetros de Goiânia, se prepara para um dos principais eventos culturais do estado. Com o tema “Uma Itália em Nova Veneza”, a Prefeitura de Nova Veneza anuncia que a 17° edição do Festival Italiano de Nova Veneza acontecerá de 1 e 4 de junho.

Realizado em parceria com o Governo de Goiás, neste ano, o evento trará novas receitas, mais estandes e incrementos na programação cultural. Cerca de 120 mil pessoas são esperadas pela cidade ganhará nesses quatro dias a atmosfera de seus fundadores, imigrantes italianos que chegaram na região em 1912.

O prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa, destaca que esses costumes tornaram-se uma tradição e foi abraçada não apenas pelos descendentes, que compõem cerca de 60% da população, mas também por todos os moradores não descendentes, como ele.

“Eu, por exemplo, como um bom comedor de pequi, me divirto com essa festa. Afinal, quem não gosta de comer um tradicional macarrão italiano?”, brincou. O prefeito acredita que o Festival Italiano, neste ano, tem tudo para bater um novo recorde de público novamente, com o arrefecimento da pandemia, que permitiu também mais tempo para a organização do evento. “Em todo lugar que eu vou, o pessoal já pergunta a data, como vai ser o festival este ano, todo mundo animado para mais uma edição”, espera. Ano passado, foram 120 mil visitantes nos quatro dias, 20% a mais que nos anos anteriores.

Além de proporcionar uma imersão cultural voltada às tradições italianas, o Festival Italiano de Nova Veneza movimenta também toda a economia local: supermercados, padarias, posto de gasolina, restaurantes, hotéis e produtores. “Todos os segmentos, sem exceção, são impactados positivamente. O evento representa o 14º salário para a população”, salienta.