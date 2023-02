Novas placas com QR Code em pontos turísticos de Anápolis explicam história dos locais

Valorizar a cultura, potencializar o lazer e resgatar a história de maneira mais acessível é o objetivo da Prefeitura de Anápolis, que instalou em 33 locais da cidade placas de identificação turística que servem como ferramenta de conhecimento tanto para o cidadão local quanto para quem está de passagem pelo município. Para acessar o material escrito e fotográfico, basta mirar a câmera do celular ou utilizar o leitor de QR Code diretamente na placa.

O vice-prefeito e secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Márcio Cândido, destacou a praticidade do conteúdo. “Sinalização turística é a garantia de acesso à informação sobre o local para todos”, disse.

Lucas Gabriel, do Residencial Tangará, foi se divertir com seus amigos essa semana no recém-inaugurado Parque das Águas e já utilizou a ferramenta. “A gente não conhecia aqui e tem quadra de futebol. Ainda quero ir a outros locais, como o Ginásio Internacional, onde joguei bola desde pequeno e agora posso saber da história de lá”, ressaltou.

A diretora de Trabalho, Emprego e Renda, Nathalia Naoum, afirmou que “novas rotas turísticas devem surgir através dessa iniciativa da Prefeitura para aproximar ainda mais o cidadão do conhecimento, de forma prática”. O gerente de turismo, Jairo Leite, reiterou a importância de locais como o museu, a base aérea, o mercado municipal e os parques ambientais para a construção da memória coletiva. “Estamos resgatando a história de nossa cidade”, concluiu.

Confira os 33 locais que receberam as novas placas:

Base Aérea de Anápolis

Central Parque Senador Onofre Quinan

Catedral Bom Jesus

Centro de Convenções de Anápolis

Centro de Cultura e Memória São Francisco

Estação Ferroviária de Anápolis

Estádio Jonas Duarte

Ginásio Internacional Newton de Faria

Ginásio Carlos de Pina

Kartódromo Internacional Razem Abrahão Elias Neto

Memorial Casa JK

Mercado Municipal Carlos de Pina

Morro da Capuava

Museu Histórico de Anápolis

Parque da Matinha

Parque Ipiranga

Parque da Jaiara

Parque da Liberdade

Parque das Águas

Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis

Parque JK

Parque Linear

Planetário de Anápolis

Praça Americana do Brasil

Praça Bom Jesus

Praça da Bíblia

Praça Dom Emanuel

Praça do Ancião

Praça Santana

Praça James Fanstone

Terminal Rodoviário

Clube Recreativo Anapolino

Jóquei Clube de Anápolis