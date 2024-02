A partir da próxima segunda-feira (19), quem transita pelas rodovias BRs 060, 153 e 262 terá de desembolsar um pouco mais nas praças de pedágios administradas pela Triunfo Concebra.

A partir de autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as novas tarifas foram reajustadas com base na variação do IPCA.

Confira: