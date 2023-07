Nubank adere ao programa Desenrola, do governo federal

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 19, que irá participar do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal, e confirmou que vai retirar da lista de negativados o nome de pessoas com dívidas de até R$ 100.

“O Nubank informará, oportunamente, as condições e critérios para renegociações no âmbito do programa, assim como os canais de atendimento que serão disponibilizados”, informou o banco em comunicado.

A instituição se junta ao Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Santander e C6 Bank entre as que já confirmaram participação no programa.

Na primeira fase do Desenrola, pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil poderão renegociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras.