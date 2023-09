Número de condutores flagrados embriagados cai, aponta Detran

Dados do Detran revelaram que o número de condutores flagrados dirigindo alcoolizados em Goiás apresentou uma leve queda de janeiro a agosto deste ano, se comparado com o mesmo período de 2022. Nos oito primeiros meses de 2023, foram 7.945 motoristas autuados. Já no ano passado foram 8.689. Uma queda de 8,5%.

Até agosto deste ano, 5.338 condutores foram autuados em operações de fiscalização por recusa ao teste do bafômetro – artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro; e outros 2.607 autuados após o teste do etilômetro – artigo 165 do CTB. Em 2022, foram 5.941 (art.165A) e 2.748 (art. 165). Os dados contemplam as autuações realizadas pelos órgãos de trânsito em Goiás.

Embora a queda ainda seja tímida, ela é vista com bons olhos. “Vemos como um reflexo das ações de educação e da maior presença da fiscalização nas ruas. Quando o cidadão sabe que sua conduta está incorreta e que se insistir será punido, ele pensa duas vezes”, pontua o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

Os condutores autuados nos artigos 165 ou 165A têm o veículo retido, é multado e perde o direito de dirigir por 12 meses. A multa é de R$ 2.934,70. Após cumprir o período de suspensão, o condutor tem que fazer um curso de reciclagem para obter novamente a Carteira Nacional de Habilitação.

O álcool diminui os reflexos e aumenta a propensão do condutor de correr riscos. Isso eleva a probabilidade da ocorrência de sinistros automobilísticos. A combinação de álcool e direção faz mais de 10 mil vítimas por ano, segundo levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), baseado em dados do Ministério da Saúde.