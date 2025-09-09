search
Brasil

Número de famílias em situação de pobreza cai 25% em dois anos

Dados são do Monitora Ministério de Desenvolvimento Social, que traz resultados de políticas sociais


Agência Brasil Por Agência Brasil em 09/09/2025 - 16:14

O número de famílias em situação de pobreza no Cadastro Único (CadÚnico) caiu 25% nos últimos dois anos. Os domicílios nesta condição eram pouco mais de 26 milhões em maio de 2023, e passaram para menos de 20 milhões em julho deste ano.

Isso significa que 6,55 milhões de famílias aumentaram o nível de renda no Brasil para acima de R$ 218 mensais por pessoa. São cerca de 14 milhões de brasileiros com um aumento médio de renda superior a R$ 54 por pessoa na comparação com dois anos atrás. Os dados são do Monitora MDS, que traz informações sobre resultados alcançados das políticas públicas sociais.

O levantamento também mostra uma tendência estável de mudança de faixa de renda para cima. A média de famílias que desde agosto de 2024 saíram da pobreza e da baixa renda é de 5%.

Atualmente, mais de 95 milhões de pessoas estão no CadÚnico, cadastro de inclusão das famílias de baixa renda em programas de assistência social e redistribuição de renda do governo federal.

Houve ainda uma queda nas famílias com um único indivíduo de baixa renda. De março de 2023 a julho de 2025, reduziu 39% no registro destas famílias com até meio salário mínimo de renda mensal per capita, passando de quase 10 milhões para pouco mais de 6 milhões. No Bolsa Família, os unipessoais caíram 29%, de quase 5,5 milhões para menos de 4 milhões.

As famílias são identificadas no Cadastro Único em três grupos de renda mensal por pessoa:

  • em situação de pobreza, quando ganham até R$ 218;
  • em situação de baixa renda, quando recebem entre R$ 218,01 e meio salário mínimo;
  • e com renda acima de meio salário mínimo.

A renda familiar mensal por pessoa é calculada pela soma das rendas de cada membro da família dividida pelo número de pessoas da família.

Pesquisa