“Nunca imaginávamos”, diz ex-namorado de acusada de envenenar família

O médico Leonardo Pereira Alves Filho, ex-namorado da advogada suspeita de matar o pai e a avó dele, compareceu à Delegacia de Homicídios de Goiânia ontem à tarde para prestar depoimento sobre o caso. Além de Leonardo, foram ouvidas a irmã dele, Maria Paula, que também é médica, e a mãe deles, Eliane.

“A gente veio aqui para colaborar com a investigação. Tem sido tudo muito rápido e muita surpresa negativa para a gente. Nós nunca imaginávamos qualquer coisa que justificasse tamanha brutalidade. A gente está vivendo nosso luto, tem sido muito difícil”, declarou Leonardo.

Leonardo Pereira Alves e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 86 anos, morreram no dia 17 de dezembro em um hospital de Goiânia para onde foram levados depois de passrem mal com sintomas que inicialmente foram identificados como intoxicação alimentar. De acordo com a Polícia Civil, eles foram envenenados pela ex-namorada de Leonardo Filho, a advogada Amanda Partato Mortoza, de 31 anos, que levou alimentos para tomar café com os familiares de Leonardo.

Amanda está presa temporariamente desde 20 de dezembro por suspeita de homicídio. Ela nega os crimes. Leonardo Filho e Amanda tiveram um relacionamento de dois meses.

Pesticidas

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica trabalha para identificar a substância que teria sido utilizada para cometer o crime. Os peritos realizaram testes com mais de 300 tipos de pesticidas, mas todos deram resultado negativo. A Polícia Civil mantém a linha de investigação de envenenamento.

A defesa de Amanda Partata sustenta que a prisão foi ilegal por ter sido feita à noite e em um hospital. Ela foi presa em uma clínica psiquiátrica em Aparecida de Goiânia. Os advogados fizeram um pedido de habeas corpus (para libertá-la), mas foi ele negado pelo TJ-GO.