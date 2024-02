O alvo é o capital político

A operação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Dercap), deflagrada na quinta-feira,8, e que teve como alvo o ex-prefeito de Trindade e pré-candidato a prefeito de Goiânia, Jânio Darrot (MDB), não pode ser analisada fora do contexto eleitoral. A suposta irregularidade em licitação investigada data de 2013.

Por que só agora veio à tona? Justamente quando Jânio Darrot desponta como possível candidato a prefeito pelo União Brasil e MDB, depois de o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), anunciar ter desistido da candidatura. A quem interessa desgastar a imagem do ex-prefeito de Trindade? Segundo a assessoria de Darrot, ele ficou surpreso com o fato de a investigação ocorrer 11 anos após o fato e “diante do atual contexto político”.

A operação lembra outra ocorrida em 2018, às vésperas das eleições, para apurar repasses para agentes públicos com base nas delações da Odebrecht. Nela, o ex-governador Marconi Perillo chegou a ser preso e liberado e, à época, ele liderava as pesquisas de intenção de votos. Acabou perdendo a eleição para o Senado.

Em junho de 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou a nulidade dos atos da operação e o ministro Gilmar Mendes ordenou que a Justiça Eleitoral de Goiás retirasse do processo contra Marconi e seu grupo político todos os materiais produzidos ilegalmente no período em que a ação tramitou Justiça Federal de Goiás e a revogação de todas as medidas cautelares impostas no caso.janio

Operações policiais contra políticos em campanha nem sempre buscam solucionar casos, algumas miram o capital político do candidato, que, mesmo inocentado posteriormente, dificilmente limpa a mácula de seu currículo.