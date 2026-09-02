Televisão e Cinema

O Chapéu Seletor voltou! Novo trailer de Harry Potter mostra Hogwarts

Vídeo traz quadribol, capa da invisibilidade e uma provocação de Snape contra o jovem bruxo; estreia será no Natal


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 02/09/2026 - 15:45

O Chapéu Seletor voltou! Novo trailer de Harry Potter mostra Hogwarts

Pode preparar a carta de Hogwarts: a HBO divulgou um novo trailer da série de “Harry Potter” e mostrou com mais detalhes como ficará a nova versão da escola de magia. O vídeo reúne cenas conhecidas pelos fãs, como a cerimônia do Chapéu Seletor, as partidas de quadribol e os primeiros passos do protagonista no mundo dos bruxos.

O trailer começa a apresentar a amizade entre Harry, Rony e Hermione, interpretados respectivamente por Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton. Os jovens atores assumem os papéis que ficaram mundialmente conhecidos com Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson nos cinemas.

As imagens também mostram Harry usando a capa da invisibilidade e diante do Espelho de Ojesed. O confronto dos estudantes com o trasgo e diferentes aulas em Hogwarts aparecem rapidamente no vídeo.

Confira:

Snape não dá descanso a Harry

Quem esperava pela tensão entre Harry e Severo Snape já recebeu uma amostra do que está por vir. Durante uma aula, o professor faz perguntas ao estudante e dispara uma provocação depois que ele admite não saber as respostas.

Paapa Essiedu interpreta o novo Snape. A cena reproduz um dos primeiros atritos entre o professor de Poções e o jovem bruxo em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

Outro personagem revelado com mais detalhes é o professor Quirino Quirrell, vivido por Luke Thallon. Ele aparece com o turbante roxo que desempenha um papel importante no mistério da primeira história.

O elenco adulto ainda conta com John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como professora McGonagall e Nick Frost na pele de Hagrid.

Quando Harry Potter estreia?

A nova série estreia em 25 de dezembro, data de Natal, na HBO e na HBO Max. A primeira temporada terá oito episódios e acompanhará a história de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

O enredo começa quando Harry descobre que não é um menino comum. Depois de receber uma carta de Hogwarts, ele deixa a casa dos tios e embarca para a escola de magia, onde conhece seus melhores amigos e descobre segredos sobre a morte dos pais.

A HBO pretende dedicar uma temporada a cada um dos sete livros publicados por J.K. Rowling. Isso permitirá que personagens, histórias paralelas e detalhes que ficaram fora dos filmes ganhem mais espaço na televisão.

A segunda temporada, que adaptará “Harry Potter e a Câmara Secreta”, já está confirmada e em desenvolvimento. A estratégia é reduzir o intervalo entre as gravações por causa do crescimento dos atores mirins.

Nova geração em Hogwarts

A série tem roteiro e produção de Francesca Gardiner, que atua como showrunner. Mark Mylod dirige episódios e também participa da produção executiva. Os dois trabalharam na premiada série “Succession”.

J.K. Rowling, autora dos livros, integra a equipe de produtores executivos. A HBO apresenta o projeto como uma adaptação mais extensa das obras originais, embora a produção inevitavelmente enfrente comparações com os oito filmes lançados entre 2001 e 2011.

Leia mais:

Goiana Japa é selecionada para o time de pagode do ‘Estrelas da Casa’

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Goiana estrelas da casa
Televisão e Cinema

Goiana Japa é selecionada para o time de pagode do ‘Estrelas da Casa’

28/08/2026
Gabriel Nandes Estrelas da Casa
Televisão e Cinema

Goiano Gabriel Nandes é escolhido para integrar grupo pop do ‘Estrelas da Casa’

26/08/2026
Quem desbancou a Netflix? Ranking revela os streamings em alta no Brasil
Televisão e Cinema

Quem desbancou a Netflix? Ranking revela os streamings em alta no Brasil

17/08/2026
Globo quer tirar Celso Portiolli do SBT com salário de R$ 3 milhões
Televisão e Cinema

Globo quer tirar Celso Portiolli do SBT com salário de R$ 3 milhões

11/08/2026
O que Ratinho disse a sertanejo que virou caso de Justiça
Celebridades

O que Ratinho disse a sertanejo que virou caso de Justiça

06/08/2026
Cliente pode impedir débito automático de empréstimo; entenda nubank fora do ar
Tecnologia

Nubank fora do ar: clientes relatam falha no Pix pela terceira vez em menos de dois meses

04/09/2026
CNE aprova novas regras para o uso de IA em escolas e universidades; correção de redações por inteligência artificial fica proibida
Educação

CNE aprova novas regras para o uso de IA em escolas e universidades; correção de redações por inteligência artificial fica proibida

04/09/2026
Dia do Milkshake Goiânia
Curiosidades

12/09 – Dia do Milkshake: Loja celebra clássico americano com 50% de desconto em Goiânia

04/09/2026
Em sabatina, Caiado manda investigar o próprio vice após acusações de Vorcaro
Política

Em sabatina, Caiado manda investigar o próprio vice após acusações de Vorcaro: “Que abra tudo!”

04/09/2026
Pesquisa