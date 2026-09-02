O Chapéu Seletor voltou! Novo trailer de Harry Potter mostra Hogwarts

Pode preparar a carta de Hogwarts: a HBO divulgou um novo trailer da série de “Harry Potter” e mostrou com mais detalhes como ficará a nova versão da escola de magia. O vídeo reúne cenas conhecidas pelos fãs, como a cerimônia do Chapéu Seletor, as partidas de quadribol e os primeiros passos do protagonista no mundo dos bruxos.

O trailer começa a apresentar a amizade entre Harry, Rony e Hermione, interpretados respectivamente por Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton. Os jovens atores assumem os papéis que ficaram mundialmente conhecidos com Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson nos cinemas.

As imagens também mostram Harry usando a capa da invisibilidade e diante do Espelho de Ojesed. O confronto dos estudantes com o trasgo e diferentes aulas em Hogwarts aparecem rapidamente no vídeo.

Confira:

Snape não dá descanso a Harry

Quem esperava pela tensão entre Harry e Severo Snape já recebeu uma amostra do que está por vir. Durante uma aula, o professor faz perguntas ao estudante e dispara uma provocação depois que ele admite não saber as respostas.

Paapa Essiedu interpreta o novo Snape. A cena reproduz um dos primeiros atritos entre o professor de Poções e o jovem bruxo em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

Outro personagem revelado com mais detalhes é o professor Quirino Quirrell, vivido por Luke Thallon. Ele aparece com o turbante roxo que desempenha um papel importante no mistério da primeira história.

O elenco adulto ainda conta com John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como professora McGonagall e Nick Frost na pele de Hagrid.

Quando Harry Potter estreia?

A nova série estreia em 25 de dezembro, data de Natal, na HBO e na HBO Max. A primeira temporada terá oito episódios e acompanhará a história de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

O enredo começa quando Harry descobre que não é um menino comum. Depois de receber uma carta de Hogwarts, ele deixa a casa dos tios e embarca para a escola de magia, onde conhece seus melhores amigos e descobre segredos sobre a morte dos pais.

A HBO pretende dedicar uma temporada a cada um dos sete livros publicados por J.K. Rowling. Isso permitirá que personagens, histórias paralelas e detalhes que ficaram fora dos filmes ganhem mais espaço na televisão.

A segunda temporada, que adaptará “Harry Potter e a Câmara Secreta”, já está confirmada e em desenvolvimento. A estratégia é reduzir o intervalo entre as gravações por causa do crescimento dos atores mirins.

Nova geração em Hogwarts

A série tem roteiro e produção de Francesca Gardiner, que atua como showrunner. Mark Mylod dirige episódios e também participa da produção executiva. Os dois trabalharam na premiada série “Succession”.

J.K. Rowling, autora dos livros, integra a equipe de produtores executivos. A HBO apresenta o projeto como uma adaptação mais extensa das obras originais, embora a produção inevitavelmente enfrente comparações com os oito filmes lançados entre 2001 e 2011.

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