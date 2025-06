O que fazer quando o time cai de produção na competição?

Em campeonatos de longa duração como as competições brasileiras, é natural que em determinado momento os clubes passem por fases de oscilação e percam partidas seguidas até o reencontro do equilíbrio. Um dos problemas frequentes são as interferências apaixonadas de parte da imprensa e de torcedores impacientes que pressionam, principalmente nas redes sociais. Em momentos de oscilação técnica, o importante é manter a calma, detectar os pontos falhos e trabalhar para se recuperar na competição.

O encontro de dirigentes/torcedores, imprensa apaixonada e torcida impaciente, normalmente resulta em decisões precipitadas, como a dispensa de treinadores e a contratação de outros, às vezes piores que o anterior. Foi o caso do Vila Nova. Com cinco derrotas consecutivas na série B, demitiu Rafael Lacerda e em poucas horas anunciou a volta de Luisinho Lopes. Parece que não está dando certo. Ocorre que Luisinho Lopes teve uma passagem muito recente pelo Clube e obviamente, reacendeu desgastes e feridas que ainda não cicatrizaram com alguns jogadores ou até mesmo entre os empregados do Vila.

São possibilidades que parecem muito reais no caso do Tigrão. Outro detalhe importante: ao demitir Rafael Lacerda, os vilanovenses, com microfones nas mãos ou não, esperavam a contratação de um técnico maior do que o anterior, alguém com autoridade para chegar e debelar as crises. Luisinho Lopes foi um balde de água fria em quem esperava um técnico mais experiente. O resultado inicial é catastrófico. Dois jogos, duas derrotas. O elenco não demonstrou nenhuma motivação para superar a má fase, continuam jogando sem vontade e não respondem ao comando do novo treinador.

Nesse aspecto o Goiás é mais equilibrado. A crise técnica do momento não vai derrubar Vagner Mancini. Primeiro porque é o melhor técnico da série B. Segundo porque a má fase chegou com as contusões, principalmente da dupla de zagueiros Messias e Lucas Ribeiro. O time não se encontrou com a nova formação da defesa. Teoricamente, a volta dos jogadores contundidos pode debelar a crise. A fase ruim do Goiás chegou em um momento em que Esli Garcia está voltando de uma séria contusão e o meia Benítez está entrando no time titular ainda sem as melhores condições físicas. Entraram e não ajudaram o alviverde. Críticas severas estão surgindo da precipitada imprensa esmeraldina. Em meio à crise técnica vivida pelo Goiás, Vagner Mancini não se abala e segue firme no comando da equipe.

O Atlético é muito vulnerável à resultados ruins. Adson Batista, presidente do Clube, tem pouca tolerância com derrotas. Demite o treinador aos primeiros resultados negativos. Sua fama já percorre o Brasil. É conhecido por interferir no trabalho dos técnicos e por suas entrevistas explosivas depois das partidas, principalmente nas derrotas. Muitos profissionais pensam duas vezes em trabalhar no Atlético. Não há como desenvolver um bom trabalho com o ambiente de insegurança e interferências que ocorrem no Castelo do Dragão. Sábado tem clássico importante contra o Vila Nova. Uma derrota do Atlético ou do Vila Nova, fará o “caldeirão ferver” na direção dos respectivos técnicos.

MOSAICO

+++ O Goiás avalia ingressar com pedido de impugnação da partida contra o Athletic-MG. Clube goiano acredita em erro de direito após uso do VAR para revisão de expulsão depois do segundo amarelo, o que não é permitido em regra.

+++ Neymar assina renovação de contrato com o Santos até dezembro. Novo vínculo conta com a possibilidade de extensão até a Copa do Mun do de 2026. Até agora, Neymar não jogou, mas trouxe muito faturamento para o Clube.

+++ Cineasta Danilo Camilo lança documentário sobre fase áurea do basquete em Goiás. Obra conta a trajetória de clubes, atletas e técnicos do basquete goiano na década de 1970. Lançamento será no Cine Cultura.

+++ Líder invicta, Anapolina tem os melhores números da segunda divisão do campeonato goiano. Após o término do primeiro turno, a Rubra é a única equipe invicta do torneio, com 15 pontos ganhos.

+++ Pela Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense entra em campo hoje às 16 horas para enfrentar o Memelodi Sundowns. Dependendo do resultado do Borussia Dortmund, o Fluminense será líder.

+++ O Flamengo só empatou com o LAFC ontem em 1 a 1. O rubronegro entrou em campo com um time misto pois já estava classificado em primeiro lugar em sua chave. Enfrenta o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial.

+++ O campeonato goiano Sub-13 será decidido na tarde desta quarta-feira, a partir das 15h30min no estádio Hailé Pinheiro. No jogo de ida, os meninos do Goiás venceram por 2 a 0 e pode perder até por um gol que ainda conquista o título goiano da categoria.