Obra de Siron Franco será transferida para a cidade de Goiás

A obra “Solo Goiano”, produzida por Siron Franco como parte das homenagens pelos 300 anos da antiga capital do Estado, será transferida para o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, nesta terça-feira (1º/7). O deslocamento será feito por uma equipe de cerca de 10 pessoas, incluindo especialistas em obras de arte, assistentes técnicos, segurança e transporte, e contará ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Os esforços e o cuidado são redobrados para garantir a integridade da peça: uma maquete de 1,70m por 2,40m da fundação da cidade de Goiás, construída por Siron Franco com mais de 16 mil pedras preciosas ou semipreciosas extraídas da própria região. “A obra precisa ser devidamente embalada, acomodada no caminhão e realocada no Palácio Conde dos Arcos. O manuseio é bem delicado em função do tamanho”, destaca a superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Bruna Arruda.

A obra foi embalada com materiais específicos, assim como a estrutura de acrílico em que ela fica guardada, e está pronta para ser transportada. Por ser maior do que as portas do Palácio Conde dos Arcos, a sala escolhida para a alocação foi uma das mais próximas à entrada. “Fizemos um estudo sobre como iríamos entrar com ela lá: precisamos ter cuidado ao inclinar, não é todo lugar que ela passa ou tem espaço para fazer uma curva, e não podemos correr o risco de bater a peça, então foi uma logística bem delicada”, detalha a superintendente.

A maquete de Siron Franco ficará aberta para visitação no Palácio Conde dos Arcos a partir do dia 30 de julho, após sua inauguração oficial na solenidade de transferência da capital.

Solo Goiano

Apresentada pelo governador Ronaldo Caiado, a obra de Siron Franco marca o início das homenagens pelos 300 anos da antiga capital do Estado. O artista foi convidado para desenvolver a peça por ser vilaboense e reconhecido por sua profunda ligação com o território goiano. Produzida ao longo de cerca de um ano, “Solo Goiano” foi desenvolvida com intuito de revelar a beleza da natureza pura.

A composição reúne elementos naturais do Cerrado e o conteúdo foi inspirado em um mapa correspondente ao período de fundação da antiga Vila Boa. Além disso, utiliza pedras que estavam abandonadas em prédios antigos da cidade de Goiás. O acervo foi encontrado durante os restauros realizados pela atual gestão e agora está eternizado na obra assinada pelo artista local, imortalizando a história e a força simbólica da antiga capital.

