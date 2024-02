Obras na ponte da GO-010 são concluídas

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), concluiu a construção da ponte sobre o córrego Bonsucesso, que compõe as obras de duplicação da GO-010, entre Goiânia e Senador Canedo. O trecho que contará com duas pistas tem 10,2 quilômetros e investimento previsto de R$ 50 milhões.

Atualmente, equipes técnicas realizam várias frentes de trabalho simultâneas, como terraplanagem; aplicação de capa asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) e concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); bem como a construção de bueiros tubulares. Além disso, a via existente recebeu serviços de manutenção e está com boas condições de trafegabilidade e segurança.

Segundo o presidente da Goinfra, Lucas Vissotto, o novo asfalto suportará as tensões do intenso tráfego de veículos pesados e de passeio, já que cerca de seis mil veículos transitam pela GO-010 todos os dias. “A rodovia é uma rota importante de escoamento de produções agroindustriais com conexão com a capital, de modo que a duplicação vai beneficiar moradores de cidades vizinhas, trabalhadores e estudantes com mais conforto, agilidade de tráfego e segurança viária”, reforça Vissotto.