Oficina Itinerante do Crer leva atendimento ortopédico para Itumbiara

A Oficina Itinerante do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) estará presente no Centro Especializado em Reabilitação de Itumbiara, entre os dias 01 e 05 de abril, com o objetivo de prestar atendimento ortopédico no interior do Estado. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em parceria com a Regional de Saúde Sul e as secretarias de saúde locais, visa atender pacientes triados pelas autoridades de saúde da região, com indicação para uso de próteses e órteses.

O supervisor da Oficina Itinerante do Crer, Rodrigo Silveira Campos, explicou que o atendimento ocorrerá em duas etapas: inicialmente, os pacientes serão avaliados e triados durante uma semana. Após 90 dias, a equipe retornará para a entrega dos dispositivos ortopédicos. É importante ressaltar que todo o atendimento oferecido é gratuito e custodiado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os interessados deverão comparecer ao Centro Especializado em Reabilitação de Itumbiara, portando cópias do cartão do SUS, comprovante de endereço, carteira de identidade, CPF e o encaminhamento médico ou fisioterapêutico com a solicitação de órtese ou prótese. Esta é uma oportunidade importante para garantir o acesso a dispositivos que promovam a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.