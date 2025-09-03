search
Olimpíada de IA em Goiás triplica número de inscrições em 2025

Competição organizada pelo Governo de Goiás, em parceria com CEIA e AKCIT/UFG, reúne mais de mil estudantes da rede pública e privada


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 03/09/2025 - 16:47

Olimpíada de IA aplicada 2025 tem 366 equipes participantes: o triplo de inscritos da primeira edição. Foto: Secti.

A 2ª edição da Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada começou na segunda-feira (1º), em Goiás, com o objetivo de estimular o aprendizado e o uso prático da inteligência artificial no ambiente escolar. A competição registrou 366 equipes inscritas em 2025, mais que o triplo das inscrições da primeira edição em 2024, que contou com 116 equipes.

Cada equipe é formada por três estudantes e um professor, totalizando mais de mil alunos do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Das inscrições de 2025, 269 são de escolas públicas e 97 de escolas privadas. A iniciativa é promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) e o Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT), ambos da Universidade Federal de Goiás (UFG).

 

O titular da Secti, José Frederico Lyra Netto, destacou que a adesão crescente mostra o engajamento dos jovens com ciência e inovação. Para a diretora do CEIA-UFG, Telma Soares, a Olimpíada prepara os estudantes para lidar com os desafios do futuro e abre caminhos para a formação de novos pesquisadores e líderes em tecnologia.

A competição acontece em etapas classificatórias e terá final presencial durante a Campus Party Goiás, de 19 a 23 de novembro, no Passeio das Águas Shopping. As equipes vencedoras receberão prêmios de até R$ 5 mil por integrante, além de ajuda de custo para os classificados nas fases finais.

