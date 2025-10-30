Onda Verde reduz tempo de percurso na Avenida 85 em 30%, informa prefeitura

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), registrou uma redução de aproximadamente 30% no tempo médio de deslocamento na Avenida 85, após a implantação da Onda Verde. O percurso entre o Setor Serrinha e a Praça Cívica, que antes levava de 24 a 25 minutos, agora pode ser feito em cerca de 17 minutos, nos horários de pico.

Segundo o secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, o resultado confirma a eficiência das medidas implantadas no corredor. “A Onda Verde mostra como o planejamento técnico e o uso da tecnologia podem transformar a mobilidade urbana. Cada ajuste de tempo e cada semáforo sincronizado refletem estudo, simulação e monitoramento. O ganho de 30% na Avenida 85 é resultado disso”, ressalta ele.

O diretor de Engenharia de Trânsito da SET, Marco Antônio Porfírio, explica que a Avenida 85 tem uma característica muito particular, marcada por muitos cruzamentos de alta demanda. Por esse motivo, nesta fase pós-implantação, as equipes seguirão revisando as programações semafóricas, para aprimorar o desempenho do corredor e garantir o equilíbrio entre fluidez e segurança.

“Para buscar o ponto ótimo de fluidez da região, equilibrando o percurso da Onda Verde com a circulação das áreas adjacentes, foram feitas diversas simulações de tráfego, que indicaram como melhor solução a divisão da sincronização em três blocos operacionais. O primeiro é o trecho da Avenida S-1, o segundo vai do campo do Goiás até a Avenida 136 e o terceiro até a Praça Cívica. Com os dados reais obtidos ao longo desta e da próxima semana, vamos poder realizar ajustes finos e buscar reduzir ainda mais as paradas”, detalha.

O servidor público José Pedroso, morador do Setor Serrinha, trafega pela Avenida 85 há mais de 20 anos, sempre nos horários de pico. Ele conta que percebeu melhora significativa desde a última semana. “A 85 sempre foi meu caminho, mas de uns anos pra cá o trânsito ficou muito pesado, parece até que os carros brotam do chão. Agora está um pouco mais leve. Só de não parar em todo semáforo já faz uma enorme diferença. Tenho chegado mais rápido. Que continue assim”, comemora.

A Onda Verde da Avenida 85 integra o Plano Nova Mobilidade, que contempla 36 corredores estratégicos em Goiânia. Além da sincronização semafórica, o corredor recebeu revitalização completa da sinalização, adequações geométricas em cruzamentos, novas faixas de rolamento e modernização dos abrigos de ônibus, com mais conforto e acessibilidade aos usuários.

