Operação prende assaltante especializado no “Novo Cangaço”

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Antissequestro (GAS/DEIC) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE/GT3) e a Polícia Militar do Estado de Goiás, prenderam em São Félix do Xingu, no Pará, Edvan Esteves, assaltante de banco especializado no crime do “Novo Cangaço”, mais atuante na região Centro-Oeste do País.

De acordo com as investigações, o homem, que já tem passagens por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, uso o de documento falso e inúmeros roubos a instituições financeiras, estava foragido desde que participou da fuga cinematográfica do presídio de Trindade, em 2018. Na época, detentos utilizaram artefatos explosivos para derrubar os muros de contenção da prisão.

Após a fuga, Edvan teria participado de vários roubos a bancos, inclusive uma que aconteceu na cidade de Confresa, no Mato Grosso, nesta terça-feira (09).