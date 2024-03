Operação conjunta resulta na prisão de dois por tráfico de drogas em Anápolis

Na tarde desta quinta-feira, 28, uma operação conjunta do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) e do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos por tráfico e associação para o tráfico de drogas em Anápolis. Após receber uma denúncia anônima, as equipes realizaram diligências que levaram à descoberta de uma residência no Residencial Aldeia dos Sonhos utilizada para armazenar e comercializar entorpecentes.

Durante a operação, foram apreendidos cerca de 90 kg de maconha, 36 porções de êxtase, um tablete grande de crack, quatro porções de cocaína, além de balanças de precisão e aproximadamente R$ 4 mil em espécie. Os suspeitos foram detidos em flagrante e responderão pelos crimes.