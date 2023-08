Operação Cyber Fraud cumpre mandados por golpe do boleto falso

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão ao Estelionato e outras Fraudes (Gref) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), em operação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, cumpriu nesta quarta-feira, 30, em Vicentinópolis, Mairipotaba e Senador Canedo, quatro mandados de busca e apreensão contra integrantes de associação criminosa instalada em Goiás e com atuação em todo o país.

Os investigados aplicavam o golpe do boleto falso e chegaram a prejudicar vítimas em mais de R$ 1,5 milhão.