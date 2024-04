Operação de combate à caça e pesca predatória em Indiara

Durante patrulhamento na Região do Rio Capivari, em Indiara, a equipe da 2°Cia Ambiental suspeitou de um veículo estacionado, realizando então uma abordagem e busca veicular. No interior do veículo, foram encontrados uma arma de fogo, animais silvestres abatidos, um jequi e diversas redes de malha utilizadas na pesca predatória. O indivíduo abordado foi detido e encaminhado à Delegacia de Indiara-GO para o devido procedimento legal.

O material apreendido inclui uma espingarda adulterada marca CBC Cal .22, seis munições de calibre 22, uma armadilha do tipo jequi, sete redes de nylon e quatro tatus abatidos.