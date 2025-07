Operação Pasto Vazio desarticula esquema de furto de 166 cabeças de gado em Luziânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), deflagrou ontem (17) a Operação Pasto Vazio, com o objetivo de esclarecer a subtração de 166 cabeças de gado, crime ocorrido no mês de abril de 2024, na zona rural de Luziânia. As investigações apontam para um esquema de subtração premeditada de semoventes, com envolvimento direto do arrendador da fazenda, uso de caminhões boiadeiros e retirada de elementos de identificação dos animais (brincos), o que dificultou sua rastreabilidade.

Os alvos das medidas judiciais estão diretamente ligados ao desaparecimento dos animais, que estavam sob a guarda do arrendador da propriedade rural, com quem a vítima firmara contrato de aluguel de pasto. O investigado, apontado como possível mentor do crime, é suspeito de ter organizado a logística de retirada clandestina dos animais, promovendo a supressão de seus brincos de identificação e facilitando o transporte noturno por meio de caminhões boiadeiros.

As diligências ocorreram em imóveis situados no Jardim ABC (Cidade Ocidental-GO), no Setor Sudoeste (DF), no Guará II (DF), e em uma fazenda no Assentamento dos Cunhas, também em Cidade Ocidental. As buscas foram realizadas por equipes da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, com apoio do 3º Distrito Policial da Polícia Civil do DF. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de buscas e apreensão.