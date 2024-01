Operação do Fisco Estadual e PRF apreende carreta transportando bebidas sem nota fiscal

A Receita Estadual de Goiás identificou transporte sem nota fiscal de um grande carregamento de bebidas diversas, avaliadas em R$ 400 mil. A carreta foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153, em Jaraguá, na noite de ontem, 30, após identificação da possível irregularidade pelo sistema Infotrânsito, do Fisco estadual.

Preliminarmente, as informações são de que há na carreta cerca mais de mil caixas de bebidas diversas. A ação fiscal ainda está em andamento para que seja identificado o proprietário da carga e lavrado o auto de infração. Enquanto isso, o veículo está no pátio da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia durante os procedimentos.

“Pelo que a equipe que está na operação identificou até agora, além da sonegação da carga de bebidas, há indícios da existência de empresas noteiras”, ressalta o gerente de Fiscalização Integrada da Superintendência de Fiscalização Regionalizada da Economia, Montaigne Mariano. A ação contou com o apoio do Batalhão Fazendário Militar e servidores do apoio fiscal fazendário.

O auditor destaca, ainda, que essas operações foram intensificadas devido à proximidade com o feriado de Carnaval, em que há uma grande comercialização de bebidas. A intenção é evitar que haja sonegação fiscal e a concorrência desleal no comércio. Nesse ano, temos oficializado o termo de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal para atuação conjunta com o fisco nessas operações.