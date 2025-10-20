Operação Goiás Alerta e Solidário inicia entregas de benefícios

Para reduzir os impactos das chuvas previstas para os próximos meses, equipes da Operação Goiás Alerta e Solidário 2025/2026 iniciaram, nesta segunda-feira (20/10), a entrega de benefícios sociais aos moradores de municípios classificados como de alto risco por fortes chuvas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Estado. O ponto de partida foi o Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em Goiânia.

À frente da ação, a coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da OVG, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca a importância da Operação Goiás Alerta e Solidário: “Já vimos de perto o que significa para uma família perder tudo em questão de horas e sentir o medo de não saber como recomeçar a vida, a incerteza de como dormir e alimentar seus filhos. Foi assim que percebemos que não podíamos agir apenas de maneira emergencial, e sim, investir em uma política sólida e preventiva de proteção do povo goiano”, ressalta Gracinha Caiado.

Criada a partir do modelo da antiga Operação Nordeste Solidário e coordenada pelo Goiás Social, a Operação Goiás Alerta e Solidário, nesta primeira fase, que vai até o próximo dia 31, deve distribuir 15.759 benefícios sociais, incluindo absorventes pós-parto, kits de enxoval masculino e feminino, andadores ortopédicos, cadeiras de rodas, colchões caixa de ovo com capa, cobertores, fraldas descartáveis geriátricas e infantis, fórmulas infantis para crianças (Leite Nan I e II), além de pacotes do Mix do Bem e de frutas desidratadas.

Serão contempladas 1.347 famílias em situação de vulnerabilidade, de 37 municípios goianos, sendo 184 as moradoras de regiões rurais e 1.163 as de zonas urbanas.

As entregas serão feitas por equipes da OVG e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) em Adelândia, Alto Paraíso de Goiás, Campinaçu, Carmo do Rio Verde, Cavalcante, Colinas do Sul, Crixás, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Goiás, Guaraitá, Guarani de Goiás, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itaguari, Itapaci, Itapuranga, Mimoso de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Mutunópolis, Niquelândia, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Roma, Padre Bernardo, Pilar de Goiás, Porangatu, Rianápolis, Rubiataba, São Domingos, São João D’ Aliança, São Luiz do Norte, Teresina de Goiás, Uruaçu e Uruana.

Edições anteriores

Realizada em 2022, a então Operação Nordeste Solidário entregou 17.747 benefícios sociais via OVG. Na ocasião, foram beneficiadas 1.751 famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo 328 da zona rural e 1.423 da urbana. Em 2023, a iniciativa ganhou o nome de Operação Goiás Alerta e Solidário. Naquele ano e em 2024, foram distribuídos um total de 35.780 benefícios sociais e significaram mais dignidade e amparo para 3.098 famílias.

Ação da prefeitura contra pessoas com tornozeleira é ilegal e inconstitucional, diz OAB-GO