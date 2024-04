Operação integrada desarticula tráfico internacional de drogas e causa prejuízo de R$ 185 Mil

A Polícia Militar de Goiás, através do Comando de Operações de Divisas (COD) e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), deflagrou nesta segunda-feira (08) uma operação para combater o tráfico internacional de drogas em Goiás.

As equipes do COD e do BPCães, com o apoio dos cães Nina, Corona e Aquiles, realizaram a abordagem em um ônibus interestadual de passageiros na região sudoeste de Goiás. Durante a ação, foram apreendidos 10 kg de skunk (supermaconha) e 0,5 kg de cocaína, que eram transportados no veículo.

A droga, que tem como origem o Estado do Acre, seria distribuída na cidade de Goiânia/GO. Todo material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil de Jataí/GO para investigação.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Militar de Goiás no combate ao tráfico de drogas e na proteção da sociedade.