Operação nacional mira quadrilha que aplicava golpes em falsos sites de leilões

Segundo as investigações, grupo criava páginas falsas na internet, impulsionava anúncios nas redes sociais e investia milhares de reais em publicidade para alcançar mais vítimas


22/10/2025

Somente no Rio Grande do Sul, entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas 48 ocorrências ligadas ao grupo, somando prejuízo superior a R$ 700 mil

A Polícia Civil de Goiás integrou nesta quarta-feira (23) uma das maiores operações nacionais de combate a fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, batizada de “Mímesis”. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE/DERCC), e conta com o apoio de equipes dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Pará e Goiás.

O objetivo foi desarticular uma organização criminosa interestadual especializada no golpe dos falsos leilões virtuais, em que vítimas acreditavam estar arrematando veículos e outros bens legítimos, mas acabavam transferindo dinheiro para contas controladas pelos criminosos.

No total, foram cumpridas 86 ordens judiciais — incluindo 8 mandados de prisão preventiva, 30 de busca e apreensão, 12 medidas cautelares diversas da prisão, 32 bloqueios de valores em contas bancárias e 4 sequestros de veículos. As prisões ocorreram em São Paulo (5), Goiás (2) e Santa Catarina (1).

Segundo as investigações, o grupo possuía estrutura empresarial e técnica complexa, capaz de reproduzir com perfeição páginas de leiloeiros oficiais. As fraudes eram impulsionadas por anúncios pagos nas redes sociais, com investimento de milhares de reais para alcançar potenciais vítimas em todo o país. Somente no Rio Grande do Sul, entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas 48 ocorrências ligadas ao grupo, somando prejuízo superior a R$ 700 mil.

O esquema era liderado por P.F.P.P., de 32 anos, em São Paulo, identificado como o articulador e administrador financeiro das fraudes. Ele contava com apoio da companheira, D.F.M., de 29 anos, apontada como responsável por movimentar R$ 2,3 milhões em cinco meses em sua conta pessoal. A rede de lavagem de dinheiro utilizava empresas de fachada e “laranjas” para movimentar cerca de R$ 6,5 milhões.

Durante a operação, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e materiais de suporte digital. As medidas judiciais também determinaram bloqueio de até R$ 800 mil por conta e sequestro de quatro veículos, um deles de luxo.

A Polícia Civil de Goiás, que cumpriu mandados e prestou apoio técnico na identificação de alvos no estado, reforçou que a ação demonstra a integração entre as forças de segurança estaduais no combate ao crime cibernético e às organizações criminosas de alcance nacional.

Em nota, a corporação destacou que a Operação Mímesis representa “um avanço no enfrentamento à criminalidade digital, com investigações qualificadas e uso intensivo de tecnologia para rastreamento financeiro e identificação de autores”.

Pesquisa