Operação policial em Goiânia e Aragarças visa cumprir mandados de prisão e busca

Neste momento, uma operação policial está em andamento nesta terça-feira, 2, em Goiânia e Aragarças para cumprir quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. A ação conjunta envolve mais de 20 policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) e da Polícia Civil de Mato Grosso. A investigação visa desarticular um grupo de traficantes goianos suspeitos de estar envolvido no assassinato de um rival e de uma criança de 2 anos de idade, filha do rival, em Barra do Garças (MT).

