Operação resulta em interdições e apreensões em cinco bairros de Aparecida

Ação do GGIM reforçou a presença do poder público nas ruas da cidade para garantir a segurança e proteção da população


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/09/2025 - 15:09

Operação Aparecida

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), realizou no sábado, 20 de setembro, mais uma edição da Operação GGIM em Ação. A força-tarefa percorreu cinco bairros da cidade, resultando em interdições de estabelecimentos, apreensão de equipamento de som e dezenas de notificações, com foco em prevenir crimes e garantir o cumprimento das normas municipais.

As equipes atuaram nos bairros Jardim Olímpico, Santa Luzia, Parque Trindade, Nossa Senhora Sítio Santa Luzia e Jardim Bela Vista. Durante as fiscalizações, nove comércios foram vistoriados, com duas interdições por irregularidades.

A operação abordou 60 pessoas, emitiu 21 notificações e autuações, sendo 8 da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTA), 9 da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), 1 da Vigilância Sanitária e 3 da Fiscalização de Posturas. A SEMMA também realizou a apreensão de uma caixa de som.

O secretário municipal de Segurança Pública, coronel Godinho, destacou que o resultado expressivo da edição mostra a importância da cooperação entre órgãos. “Seguimos sob a orientação do prefeito Vilela, com o objetivo de proporcionar maior sensação de segurança aos cidadãos aparecidenses. Quando diferentes forças atuam de forma sincronizada, conseguimos coibir práticas ilegais, proteger a comunidade e dar uma resposta rápida às demandas da população”, afirmou.

Já o comandante da Guarda Civil Municipal, inspetor Milton Sobral, ressaltou que as ações são planejadas para atender as particularidades de cada região. “A cada edição, mapeamos os pontos mais críticos e levamos o poder público para onde o cidadão mais precisa. Isso traz resultados imediatos e fortalece a confiança da população nas instituições”, pontuou.

