Operação Ruptura desarticula grupo de crimes ligados ao tráfico de drogas e armas

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais da 7ª DRP, em colaboração com a Polícia Militar, transferiu nesta terça-feira (26) a segunda fase da Operação Ruptura. O objetivo principal foi desmantelar um grupo criminoso ativo no tráfico de drogas e armas ilegais no município de São Luís de Montes Belos.

Foram cumpridos três mandatos de prisão temporária, oito de busca e apreensão e três prisões em flagrante delito. Durante a operação, as equipes policiais confiscaram várias porções de drogas ilícitas, balanças de precisão, saquinhos ziplock, além de apetrechos usados para embalar entorpecentes, valores em espécie, diversos aparelhos celulares e um drone utilizados para monitoramento pelo grupo de infratores.

A primeira fase da Operação Ruptura foi realizada em 2 de fevereiro deste ano, também em São Luís de Montes Belos. Como desdobramento dessa operação, o pesquisador expandiu suas atividades e descobriu uma rede criminosa associada a um dos investigados, ligada a organizações criminosas. Verificou-se que este investigado recrutou pessoas para se unirem a ele, mantendo atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e o armazenamento de armas de fogo em benefício da associação criminosa.