Operação Som da Liberdade desarticula crimes em Goiás

Na manhã de quarta-feira, 27, a Polícia Civil de Goiás, por meio de sua delegacia em Cristalina e com apoio dos grupos especializados locais, deflagrou a Operação Som da Liberdade. A ação teve como alvo crimes contra a dignidade sexual de menores de idade, relacionados à pornografia infantil e coação no curso do processo, supostamente ocorridos no Assentamento Vista Alegre entre 2022 e 2024. Medidas de busca e apreensão domiciliar, prisões temporárias e cautelares diversas foram realizadas, além da prisão em flagrante por posse de munições de calibre restrito.