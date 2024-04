Operação Zurich identifica fraudes tributárias em confecção de luxo da capital

O Governo de Goiás, em conjunto com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou nesta quinta-feira, 04, a Operação Zurique, identificando fraudes tributárias em empresas do ramo de fabricação de alto luxo na capital.

As investigações, iniciadas na Gerência de Inteligência Fiscal, concentraram-se na detecção de práticas fraudulentas, incluindo o uso de terminais de cartão de crédito irregulares (POS) e a possível existência de “caixa 2”.

A ação marca o início de uma nova estratégia da Superintendência de Fiscalização Regionalizada, focada na coibição de irregularidades, especialmente em estabelecimentos varejistas, por meio do controle adequado ao uso dos PDVs.

Os auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, em conjunto com equipes do Apoio Fazendário e do Batalhão Militar Fazendário, além do DOT, realizaram apreensões de equipamentos e bancos de dados em empresas suspeitas, que serão alvos de auditorias para verificação de possíveis irregularidades.

Três (3) mandatos de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Goiânia, incluindo a sede de uma marca de abrangência nacional e os escritórios dos contadores da empresa.