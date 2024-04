Operações contra tráfico de drogas em cinco estados mobilizam Polícia Civil de Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) lançou nesta quinta-feira (11) três grandes operações contra o tráfico de drogas, com abrangência em diversos estados do Brasil. A Operação Olhos de Lince, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC), tem como objetivo reprimir crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. Serão cumpridos 21 mandados de prisão, com bloqueio de valores de até R$ 20 milhões e sequestro de veículos, incluindo três carretas suspeitas de transporte de drogas. As ações ocorrem em Goiânia, Aparecida de Goiânia (GO), Anápolis (GO), Gurupi (TO), Mato Grosso e Minas Gerais.

A Operação Cérbero, realizada pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), é um desdobramento da Operação Véritas. Na primeira fase, foram cumpridos 64 mandados de prisão. Nesta segunda fase, identificou-se que, além de advogados, familiares dos investigados na primeira etapa estavam envolvidos no tráfico de drogas. A operação visa prender traficantes e uma advogada, responsável pela comunicação entre os presos e traficantes em liberdade. Serão cumpridos 15 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianésia, Goianira e Catalão.