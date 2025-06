Operações policiais em Goiás desarticulam esquemas de furto e falsificação de medicamentos

A Polícia Civil de Goiás realizou, nesta sexta-feira (27), duas operações policiais simultâneas que desarticularam grupos criminosos envolvidos em furtos e na falsificação de medicamentos no estado. As ações aconteceram nas cidades de Mineiros, Catalão e Senador Canedo.

Em Mineiros e Catalão, a Operação Biofraude, deflagrada pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Mineiros – 14ª DRP, cumpriu seis mandados de busca e apreensão, sendo cinco deles na cidade de Mineiros e um em Catalão, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de falsificação de medicamentos, em especial de um produto conhecido comercialmente e destinado ao emagrecimento. Em um dos endereços, localizado na residência de um advogado, foram encontrados diversos apetrechos utilizados na falsificação do produto, como frascos, cápsulas, rótulos, selos, embalagens e substâncias em fase de encapsulamento, todos armazenados e manipulados de forma absolutamente irregular e sem qualquer controle técnico ou autorização sanitária.

Além disso, foi constatado que o grupo criminoso envolvido no esquema também atuava em práticas de lavagem de dinheiro e associação criminosa, ampliando a complexidade e a gravidade dos crimes investigados. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos sobre os fatos apurados. A investigação segue em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema criminoso, inclusive os possíveis canais de comercialização, distribuição e divulgação do medicamento falsificado.

Operação Carga Pesada

Já em Senador Canedo, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Senador Canedo – 2ª DRP, cumpriu mandados da Operação Carga Pesada, , três homens foram presos temporariamente por envolvimento no furto de um contêiner avaliado em R$ 20 mil, ocorrido em maio. Um deles também foi preso em flagrante por falsificação de medicamentos como canabidiol, vitamínicos e outros. A investigação teve início após denúncia feita pela empresa vítima, resultando na recuperação do bem avaliado ainda no fim do mês de maio deste ano.

As diligências investigativas prosseguiram e foi possível identificar a participação estável de dois homens de Goiânia e um de Senador Canedo que planejaram a subtração do contêiner já recuperado. No bojo do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de um dos alvos de Goiânia, o qual reside na região central, ao se realizar inspeção de segurança no imóvel, foi flagrado, em um quarto, expositores comerciais de centenas de medicamentos de origem ignorada e sem registro da autoridade sanitária competente. Diante da situação flagrancial, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante pelo crime do art. 273, §1-B, incisos I e V do Código Penal. As investigações prosseguirão na delegacia e os presos devem responder, no inquérito, por furto qualificado, associação criminosa e pela falsificação de medicamento.