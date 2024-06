Opus Incorporadora oferece mais de 80 vagas de emprego

A Opus Incorporadora está com mais de 80 vagas de emprego abertas em diversos postos da construção civil. Entre as funções, 60 vagas para ajudante/servente de pedreiro, quinze (15) para pedreiro, cinco (5) para servente de martelete e quatro (4) para sinaleiro de grua, além de uma vaga para mestre de obra, encarregado de obra bruta e de acabamento e uma de nível técnico, para técnico de segurança do trabalho.

As contratações são em caráter CLT – salário de acordo com a função mais benefícios –, disponíveis para ambos os sexos e para profissionais com ou sem experiência, dependendo da função. Interessados devem procurar a Central de Contratações Opus na obra Cidade Opus, localizado na esquina da rua T-57 com a T-36, no Setor Bueno, ou enviar seu currículo através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 9841-7506.

Confira todas as vagas:

60 – Ajudantes/Serventes de Pedreiro

5 -Serventes de Martelete

4 – Sinaleiros de Grua

15 – Pedreiros

Mestre de obra

Técnico de Segurança

Encarregado de Obra Bruta

Encarregado de Acabamento

Local: Obra Cidade Opus (Esquina da rua T-57 com a T-36, Setor Bueno (ponto de referência: atrás da confeitaria Cravo e Canela)

Horário: Das 8 as 16h

Informações ou envio de currículo: e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 9841-7506.