Orquestra Filarmônica de Goiás é finalista do Prêmio Concerto de Música Clássica e Ópera

Aclamada pelo público, pela crítica e imprensa nacional e internacional, a Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) pode terminar 2022 com mais um título de peso. O CD Claudio Santoro Sinfonias nº 5 e nº 7, sob a regência de Neil Thomson, é finalista do Prêmio Concerto de Música Clássica e Ópera.

A obra, que conta com o selo Naxos, foi inserida no rol seleto durante votação de um júri especializado, realizada na última semana. Em sua 11a edição, o prêmio tem sete categorias e a OFG concorre na de CD/DVD/Livro.

Além da votação do público, aberta até a meia-noite de 18 de dezembro, haverá também o prêmio da crítica, que será revelado na edição de janeiro/fevereiro da Revista Concerto. Para participar da escolha popular, basta acessar o site concerto.com.br e clicar no link notícias. Cada pessoa pode votar apenas uma vez.

CD Claudio Santoro

Em 2019, o meio musical brasileiro celebrou o centenário do compositor Claudio Santoro (1919 – 1989). Não por acaso, naquele ano, o maestro britânico Neil Thomson e sua orquestra, a Filarmônica de Goiás, embarcaram em um projeto ambicioso: gravar a integral sinfônica do autor para o selo Música do Brasil, da gravadora Naxos. Começaram pelas sinfonias nº 5 e nº 7, que focam a década de 1950, período em que Santoro buscava uma linguagem mais direta e comunicativa com elementos brasileiros.

O álbum foi lançado em março deste ano e faz parte do projeto Brasil em Concerto, fruto de uma parceria entre o Ministério das Relações Exteriores e o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi).

Mais recentemente, no último dia 18 de novembro, a OFG lançou o álbum Santoro: Symphonies N.º 11,12 & Other Orchestral Works, também pelo selo Naxos. O novo trabalho já está disponível na plataforma Spotify.